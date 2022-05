adidas : Credit Suisse abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne qu'avec un chiffre d'affaires en baisse de -3,2% au 1er trimestre et un 2e trimestre qui s'annonce faible (Credit Suisse +1,5%) pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de +11-13% conforme aux prévisions, il faudra une croissance de plus de 22% au 2e semestre.



' Nous considérons que cela est très improbable dans un contexte de ralentissement de la consommation mondiale, même si la demande chinoise s'améliore. Nous prévoyons une croissance des ventes de 8% pour l'exercice, des marges EBIT de 9,0% et une baisse du BPA de 4% à 9% en dessous du consensus ' indique Credit Suisse.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à Sous-performance sur le titre et abaisse son objectif de cours de 205 E à 193 E.



' Même avec des ventes légèrement meilleures que prévu en Amérique du Nord et dans la région EMEA, il y a peu de signes d'amélioration de la notoriété de la marque par rapport à ses pairs ' indique Credit Suisse.



' Bien que les actions soient en baisse de 25 % depuis le début de l'année, elles ne semblent pas particulièrement bon marché par rapport à leurs pairs, avec un PER de 22 fois pour l'année en cours ' rajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

