Adidas : Credit Suisse abaisse nettement sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse confirme sa note de 'sous-performance' sur le titre Adidas avec un objectif de cours réduit de 193 à 155 euros.



Le bureau d'analyses pointe un risque de baisse des ventes au 2nd semestre et réduit par conséquent sa prévision de BPA annuel de 11%, à 7,66 euros, soit 16% en-deçà du consensus.



Credit Suisse met en avant l'environnement difficile en Chine (-30% attendu au T2) ainsi que des vents contraires en provenance de Russie.



Dans ce contexte, le broker réduit son estimation d'EBIT du 2e trimestre à 391 millions d'euros (-380 pb en glissement annuel) et de 1,9milliard d'euros en EBIT annuel (-150pb sur un an).



