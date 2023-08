adidas : BofA relève sa recommandation à l'achat

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur le titre adidas de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 174 à 235 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études dit observer des signes lui permettant d'affirmer que l'équipementier sportif se trouve au début d'une phase de redressement de son activité.



'Nous pensons que la marge brute plus forte que prévu publiée par le groupe au titre de son deuxième trimestre constitue la preuve la plus évidente que la marque connaît actuellement un point d'inflexion', ajoute-t-il.



Les analystes de BofA expliquent que cette dynamique les rend plus confiants quant à la probabilité d'un rebond et dans la capacité du groupe à faire croître ses résultats sur le moyen terme.



