Adidas : BoA réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Adidas, BoA Global Research réduit son objectif de cours de 275 à 265 euros, à la suite de l'annonce d'un partenariat entre son concurrent Gap et YEEZY, la marque du rappeur Kanye West.



Selon le broker, cet accord annoncé récemment et 'accélérant la démocratisation de YEEZY', présente certains risques pour le fournisseur allemand d'articles de sport, avec lequel Kanye West a développé une série de baskets haut de gamme.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer