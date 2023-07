adidas : Berenberg rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi avoir relevé son objectif de cours sur adidas de 180 à 220 euros, se montrant optimiste sur la reprise de l'équipementier sportif et jugeant opportun d'investir dans la valeur.



La banque allemande, qui avait relevé sa recommandation à l'achat sur le titre en février dernier, souligne que le cours de Bourse s'est apprécié de quelque 30% depuis son relèvement.



Selon l'établissement germanique, la valeur dispose encore d'une marge de progression supplémentaire sachant que le groupe vient tout juste d'amorcer son redressement, avec une dynamique qui ne cesse de s'améliorer, notamment au niveau des marges bénéficiaires.



Son objectif de cours établi à 220 euros fait ainsi apparaître un potentiel haussier de 25%, mais Berenberg estime que celui-ci pourrait atteindre jusqu'à 70% dans le cadre d'un scénario idéal ('blue-sky scenario').



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

