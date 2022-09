adidas : Berenberg dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé mardi sa recommandation sur le titre adidas, qu'il ramène de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 255 à 160 euros.



S'il reconnaît qu'adidas incarne une 'marque solide' dans un 'secteur intéressant', l'analyste dit aujourd'hui manifester trop d'inquiétudes concernant l'activité à court et moyen terme du groupe allemand.



Berenberg fait part de nombreux facteurs contraires échappant au contrôle de l'équipementier sportif, en premier lieu les disruptions qui frappent la Chine, et d'un important travail à entreprendre en vue de rattraper le retard accusé par rapport à ses principaux rivaux, même en dépit de la dynamique favorable générée par le stratégie 'Own the Game'.



'Le changement brutal de directeur général vient s'ajouter à ces incertitudes, sachant qu'un ajustement des objectifs de moyen terme plane désormais sur la valeur', conclut l'intermédiaire.



