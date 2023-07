adidas : AlphaValue relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé avoir relevé son objectif de cours sur adidas qu'il porte à 140 euros (contre 133 E) avant l'annonce des résultats du 2ème trimestre 2023.



Le bureau d'études, qui maintient une recommandation 'alléger' sur le titre, explique, cependant qu'en raison de la faible demande des consommateurs et de stocks trop importants sur le marché des articles de sport, qu'adidas va connaitre un ralentissement de la dynamique des ventes ainsi qu'une (nouvelle) forte détérioration des marges en glissement annuel.



' Nous prévoyons que les ventes (hors effets de change) ont diminué de -7% et que la marge EBIT de -750bps en glissement annuel ' indique le bureau d'analyses



' Les mauvaises nouvelles ne sont pas encore toutes sorties. Les objectifs du groupe pour l'exercice 2025 sont à notre avis beaucoup trop ambitieux et doivent encore être mis à jour ' rajoute AlphaValue.



' Nous réduisons notre projection de marge EBIT de 6,0 % à 5,0 % pour l'exercice 2024, car le rétablissement de la marge pourrait prendre plus de temps '.



