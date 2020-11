Adecco : Crédit Suisse à 'sous-performance', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur Adecco Group mais remonte son objectif de cours de 40 à 45 francs suisses, dans le sillage d'une estimation de BPA relevée de 18% pour 2020 et avec une dette nette plus basse attendue en 2021.



Le broker met en avant une performance solide réalisée par le groupe de ressources humaines au troisième trimestre, malgré des conditions de marché très difficiles, et une meilleure dynamique de coûts pour le quatrième trimestre.



Il s'attend toutefois à ce que 'la croissance des profits à plus long terme soit limitée par l'évolution permise par la technologie vers les plateformes numériques et les solutions en interne, ainsi que par les vents contraires négatifs sur la demande liés à l'automatisation'.



