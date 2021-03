Acerinox : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Acerinox et relève son objectif de cours de 12 à 13 euros, estimant qu'il 'devrait bénéficier d'une performance opérationnelle maintenue à un niveau élevé chez NAS et de perspectives meilleures en Europe'.



Jugeant que les perspectives du sidérurgiste espagnol restent positives, le bureau d'études relève son attente d'EBITDA pour le premier trimestre 2021 de 110 à 143 millions d'euros, portant son estimation pour 2021 à 524 millions et celle pour 2022 à 596 millions.



'Acerinox devrait poursuivre ses efforts de réduction de la dette grâce à une forte génération de free cash-flow', indique l'analyste, pointant en outre que le titre se traite à un multiple VE/EBITDA 2022 de 5,2 fois contre une moyenne historique de 9,8 fois.



