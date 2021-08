Acciona : Stifel initie une couverture à 'achat'

(CercleFinance.com) - Stifel initie une couverture d'Acciona Energía avec un recommandation 'achat' et un objectif de cours de 37 euros, estimant que le groupe 'pourrait offrir une croissance à deux chiffres aux niveaux à la fois de l'EBITDA et du profit net sur la période 2021-26'.



Le broker souligne que ce producteur d'électricité, qui opère 11 GW de capacité renouvelable dans le monde, 'figure au premier plan du secteur des renouvelables depuis les années 1990, à la fois technologiquement et commercialement'.



Acciona prévoit de doubler sa capacité d'ici à 2025, un objectif 'hautement atteignable' selon Stifel, car 'soutenu par un portefeuille de projets sous construction ou sécurisé avec une visibilité élevée'.



