Accenture : Wells Fargo initie à 'pondérer en ligne'

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé lundi avoir initié la couverture du titre Accenture avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 289 dollars.



Dans une note de recherche, l'analyste explique s'attendre à ce que le groupe technologique profite de la tendance à la transformation numérique de l'économie, que ce soit dans le 'cloud', l'analyse de données ou l'intelligence artificielle.



Cette dynamique devrait permettre au spécialiste de l'externalisation de générer, selon lui, une solide croissance tant au niveau du chiffre d'affaires que du bénéfice par action (BPA), ajoute-t-il.



S'il estime qu'Accenture est bien positionné pour faire face à un durcissement de la conjoncture économique, l'intermédiaire explique que l'incertitude actuelle risque de rendre ses clients plus prudents en matière de dépenses, ce qui fait planer d'après lui un certain nombre de doutes concernant ses performances à horizon 2024.



