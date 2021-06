Accenture : Jefferies entame le suivi à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Jefferies a entamé lundi le suivi de l'action Accenture avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 309 dollars.



S'il note que le chiffre d'affaires du groupe de conseil progresse actuellement à un rythme particulièrement élevé du fait d'un effet de base favorable, il s'attend aussi à ce que sa croissance commence à se normaliser dès l'année 2022.



Le broker américain considère toutefois que la capacité du spécialiste de l'externalisation à proposer une offre 'complète' devrait lui permettre de continuer à se différencier et à se traiter sur la base d'une prime en Bourse.



Malgré ce positionnement concurrentiel solide, Jefferies considère qu'il existe au sein du secteur technologique d'autres opportunités présentant des taux de rendements bien plus intéressants pour les années qui viennent.



