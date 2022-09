Accenture : Jefferies abaisse son objectif et ses estimations

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme son conseil à conserver sur la valeur avec un objectif abaissé de 310 $ à 290 $. Le groupe a annoncé un bénéfice meilleur que prévu au titre du quatrième trimestre, mais a également dévoilé des prévisions en-deçà des attentes pour son nouvel exercice.



Le groupe de conseil a annoncé que son bénéfice net avait atteint 1,69 milliard de dollars sur les trois mois au 31 août, le quatrième trimestre de son exercice décalé, contre 1,44 milliard un an plus tôt. Pour le nouvel exercice en cours, le groupe américain dit prévoir un bénéfice par action (BPA) compris entre 11,09 et 11,41 dollars, alors que les analystes attendaient en moyenne 12 dollars par titre.



' Nous abaissons notre estimation du BPA ajusté pour 2023 de 0,74 $ (-6%) à 11,40 $, principalement en raison de facteurs défavorables liés au change plus important que prévu ' indique Jefferies.



' Bien que les prévisions de chiffre d'affaires en devises constantes pour l'ensemble de l'année (+8-11% en glissement annuel) soient inférieures de 200 points de base à notre estimation, les perspectives actuelles semblent raisonnables compte tenu de l'incertitude macroéconomique croissante ' rajoute l'analyste.



' Les clients n'ayant pas encore finalisé leurs budgets pour 2023, notre confiance dans les prévisions est plus faible que d'habitude ' indique Jefferies.



