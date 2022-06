Accenture : Deutsche Bank réduit son objectif

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur Accenture, tout en abaissant son objectif de cours sur la valeur de 440 à 364 dollars.



Dans une note de recherche, le broker indique s'attendre à l'annonce de prises de commandes 'record' à l'occasion de la publication des résultats trimestriels de l'entreprise technologique américaine, le 23 juin prochain.



Le courtier estime que cette vigueur devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'exercice en cours, la société n'ayant pour l'instant mentionné aucun impact sur son activité du ralentissement économique.



DB précise toutefois qu'il a prévu de suivre de près l'évolution de la situation en Europe, où Accenture génère le tiers de son chiffre d'affaires, suite à la guerre en Ukraine.



Et s'il s'attend à ce que l'inflation salariale ne se modère pas dans l'immédiat, l'intermédiaire pense que cela n'empêchera pas le groupe de continuer à générer des marges bénéficiaires solides.



Deutsche Bank attribue la réduction de son objectif de cours à la révision à la baisse de la valorisation boursière du secteur d'Accenture suite à la récente correction des marchés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

