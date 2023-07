ABN Amro : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 21 E (au lieu de 20,7 E). L'analyste s'attend à un ROE à deux chiffres au 2ème trimestre 2023.



' Nous procédons à de modestes révisions à la hausse des BPA avant les résultats du deuxième trimestre et réitérons notre note d'achat. Nous attendons un dividende intérimaire mais pas de mise à jour sur les rachats d'actions ' indique UBS dans son analyse du jour.



Selon le broker, pour qui il existe un potentiel de réévaluation important sur la valeur, 'l'attention se portera probablement sur la trajectoire du revenu net d'intérêts et le rendement du capital' après des trimestriels meilleurs que prévu.



