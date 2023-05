ABN Amro : UBS rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur ABN Amro avec un objectif de cours rehaussé de 20 à 20,7 euros, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 50% pour l'action de la banque néerlandaise.



'ABN a publié des chiffres solides pour le premier trimestre et nous nous attendons à des relèvements significatifs de consensus sur le BPA', affirme le broker, qui remonte ainsi ses propres projections pour le groupe à des pourcentages à deux chiffres.



Selon le broker, pour qui il existe un potentiel de réévaluation important sur la valeur, 'l'attention se portera probablement sur la trajectoire du revenu net d'intérêts et le rendement du capital' après ces trimestriels meilleurs que prévu.



