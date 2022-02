(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur ABN Amro, UBS abaisse son objectif de cours de 14,6 à 14 euros au lendemain de la publication des résultats annuels de l'établissement bancaire néerlandais.



Le broker note que si les résultats du quatrième trimestre sont ressortis meilleurs que prévu, le retour de capitaux s'est révélé globalement conforme aux attentes et les prévisions affichées pour 2022 se sont montrées décevantes.



'Les prévisions de revenus d'intérêts nets pour 2022 entraînent d'importantes révisions à la baisse du BPA, car des revenus de commissions plus élevés et des pertes de crédit plus faibles ne peuvent fournir qu'une compensation partielle', ajoute-t-il.



