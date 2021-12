ABN Amro : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son opinion sur ABN Amro de 'sous-performance' à 'neutre', avec un objectif de cours rehaussé de 12 à 14 euros, sur une estimation de BPA remontée d'environ 4% pour 2022 et un coûts des capitaux propres en normalisation.



'Une grande partie de la restructuration est maintenant derrière nous et les redistributions de capitaux sont plus probables', juge le broker au sujet de la banque néerlandaise, estimant aussi que 'la qualité des actifs pourrait surprendre davantage'.



'Nous nous attendons à ce que les banques du Benelux fassent partie des actions les plus rentables du secteur au cours de 2022, soutenues par une combinaison de capitaux excédentaires et, dans certains cas, d'un ROE élevé', juge-t-il plus largement.



