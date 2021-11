ABN Amro : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse confirme sa note de 'sous-performance' sur le titre ABN Amro, avec un objectif de cours relevé de 11 à 12 euros.



Le bureau d'analyses met notamment en avant le bénéfice net de 343 ME réalisé par ABN Amro au 3e trimestre, quant les prévisions évoquaient plutôt 147 ME. Credit Suisse rehausse donc ses estimations de BPA pour 2021 de 5%.



ABN Amro confirme sa guidance pour 2021 avec un chiffre d'affaires attendu entre 5,3 et 5,4 milliards d'euros, rapporte Credit Suisse, qui rappelle que le consensus est à 5,35 milliards d'euros.



Enfin, l'analyste évoque 'un dialogue constructif' entretenu entre ABN Amro et les régulateurs dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.



Credit Suisse modélise un rachat de 800 ME pour l'exercice 2022/23 mais précise que le capital excédentaire de ABN Amro est plutôt de l'ordre de 1,3 milliard d'euros, ce qui pourrait possiblement permettre d'augmenter le programme de rachat.



