ABN Amro : Barclays rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' sur ABN Amro en revalorisant son objectif de cours de 4% à 13,5 euros, mettant en avant deux développements récents clés dans un dossier 'où les bonnes nouvelles se sont montrées rares ces dernières années'.



D'une part, le broker pointe le règlement dans le dossier du blanchiment d'argent qui enlève un élément plombant à long terme et offre à la direction une plus grande flexibilité pour augmenter les rendements pour les actionnaires.



D'autre part, il souligne que la situation des revenus d'intérêts nets s'est améliorée, tandis que 'les volumes de prêts hypothécaires aux Pays-Bas montrent des signes de vie avec de meilleurs ratios de remboursement par rapport à la production'.



