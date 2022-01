Abercrombie : Jefferies réitère son conseil

(CercleFinance.com) - Suite à un entretien avec la direction, les analystes de Jefferies sont de plus en plus positifs sur Abercrombie.



' Bien que nous réduisions légèrement les estimations en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement à court terme, nous pensons que ces problèmes sont de nature transitoire et pourraient s'atténuer d'ici 2022 ' indique le bureau d'analyses.



' Malgré ces problèmes, la société a constaté une forte progression de son offre pendant les fêtes de fin d'année, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance pour l'avenir ' rajoute Jefferies.



L'analyste maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 50 $.



