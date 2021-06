Abercrombie : Jefferies maintient son conseil d'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son conseil d'achat sur le titre Abercrombie & Fitch, avec un objectif de cours inchangé de 57 dollars.



Après avoir remonté son conseil à 'achat' la semaine dernière, l'analyste se dit 'optimiste' quant aux bénéfices qui pourraient être engendrés par la marque A&F et le programme d'économies, d'autant que la marque 'revient à la mode'.



Jefferies anticipe ainsi des marges opérationnelles 'bien au-delà de l'objectif fixé de 6 %'.



L'analyste souligne la forte hausse du BPA qui pourrait passe de -0,73 dollar en 2021 à 4,02 dollars en 2022 puis 3,75 dollars en 2023.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

