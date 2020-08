Abercombie : Wedbush à 'surperformance', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Abercombie & Fitch, malgré un objectif de cours ajusté de 16 à 14 dollars, anticipant la publication jeudi, de la part de la chaine de vêtements, d'un BPA trimestriel de -72 cents contre un consensus de -83 cents.



Le broker prévoit l'annonce pour le deuxième trimestre comptable, d'un chiffre d'affaires en baisse de 13% (contre -22% en consensus) et d'une détérioration de la marge brute de 200 points de base à 57,3% (contre 56,2% en consensus).



'Bien qu'elle puisse continuer de connaitre des pressions, nous continuons d'apprécier l'action alors que le groupe rationalise ses surfaces et transforme ses magasins, tout en disposant d'un bilan vigoureux pour faire croitre l'activité à long terme', juge-t-il.



