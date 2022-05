Abercombie : Jefferies abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation 'achat' sur Abercombie & Fitch mais abaisse son objectif de cours de 45 à 34 dollars, après la publication par la chaine de vêtements de résultats de premier trimestre meilleurs que prévu.



'Toutefois, la faiblesse des marges a figuré au centre de l'attention, la direction prévoyant pour l'exercice 2023 une marge d'exploitation dans la fourchette de 5-6%, contre 7-8% précédemment', met en avant le broker.



S'il pense Abercombie 'bien placé pour générer de la croissance à venir' et que sa valorisation est attractive, des vents contraires liés au fret, à l'inflation, et des changes pesant sur les ventes et les marges à venir, l'amènent à abaisser ses estimations.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.