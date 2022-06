ABB : Stifel initie une couverture à achat

(CercleFinance.com) - Stifel initie une couverture d'ABB à 'achat' avec un objectif de cours de 35 francs suisses, soulignant que l'offre du groupe d'ingénierie 'traite des défis clés de notre temps, dont la transition énergétique et manufacturière, l'efficience énergétique et l'automation'.



'Les cessions transformationnelles et l'introduction d'une organisation décentralisée permettent une croissance plus vigoureuse et des marges durablement plus élevées', ajoute le broker, qui anticipe une croissance annuelle moyenne de 7% de l'EBIT sur 2021-24.



