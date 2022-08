ABB : RBC renouvelle son opinion 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a renouvelé mercredi son opinion 'surperformance' ainsi que son objectif de cours de 37 francs suisses sur ABB suite à la parution d'un article de Bloomberg évoquant le projet, par le groupe d'ingénierie helvético-suédois, de céder sa branche Power Conversion d'ici à la fin de l'année.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que la vente de cette filiale, qui fabrique des onduleurs et des systèmes de conditionnement d'énergie pour les opérateurs télécoms et les entreprises technologiques, constitue l'un des trois projets de cession prévus cette année.



RBC explique qu'ABB compte également se séparer de sa division de turbochargeurs, baptisée 'Accelleron', via une scission prévue le 3 octobre et de mettre en Bourse son activité d'e-mobilité, dont l'IPO est pour l'instant reportée.



D'après les calculs de l'intermédiaire financier, les revenus de Power Conversion représentent autour de 1% du chiffre d'affaires total du groupe, ce qui pourrait valoriser la filiale à près de 900 millions e dollars.



S'il reconnaît qu'il s'agit d'une toute partie de la valorisation de l'entreprise, RBC souligne que ce projet de cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'ABB, consistant à simplifier son portefeuille d'activités.



