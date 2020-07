ABB : Oddo reste à 'Alléger', mais remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Anticipant un 'T2 très faible mais pas désastreux', l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Alléger' sur le titre du groupe ABB, tout en revoyant à la hausse son objectif de cours.



La cible du broker passe ainsi de 17 à 19 francs suisses, sur la base de la hausse des comparables cotés.



'Le groupe avait bien expliqué début juin qu'il attendait 'plusieurs trimestres' difficiles, soulignant l'incertitude sur la reprise dans ses métiers cycliques. Les marchés les plus atteints incluent l'automobile, les centrales électriques, le pétrole, l'automatisation de type cycle court,... Même si d'autres secteurs ne se comportent pas trop mal, nous voyons un risque que la demande chez ABB reste en recul jusqu'au T1 ou T2 2021, pesant nettement sur la rentabilité sous-jacente. Une reprise progressive pourrait de plus engendrer de nouvelles révisions en baisse de la croissance 2021e', commente le broker.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer