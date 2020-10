ABB : Oddo reste à 'alléger' et relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Après un 3e trimestre jugé ' mixte ', Oddo s'attend à un 3e trimestre ' plus faible ' pour ABB. L'analyste estime que ' la nature cyclique des métiers d'ABB et son exposition à de nombreux marchés en déroute (O&G, auto, croisières...) pourraient peser longuement '.



Si le 3e trimestre a été soutenu par des réductions de coûts efficaces (254 millions de dollars d'économies nettes réalisées, après 234 millions au 2e trimestre), les commandes pourraient rester faibles au 4e trimestre alors que de nouveaux coûts non-récurrents pourraient s'ajouter.



Dans ce contexte, Oddo maintient sa recommandation ' alléger ' et relève légèrement son objectif de cours, de 20 à 21 CHF, en s'appuyant sur les DCF.





