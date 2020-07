ABB : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le 2ème trimestre a été bien au-dessus des attentes (revenus 10% supérieurs, ' operational EBITA ' 46%) malgré le plein impact du COVID-19. La demande reste faible selon ABB, qui ne fournit pas de guidance chiffrée dans ce contexte.



' Nous attendons désormais un CA annuel en recul de -7% en comparable et une marge opérationnelle en baisse de -50 pb à 10.6% ; notre estimation précédente était de -10% et -180 pb / 9.3% respectivement ' indique Oddo.



' Du côté du FCF le groupe a eu un T2 très correct (+544 M$) et affirme viser une année ' résiliente ' : nous attendons 1.5 Md$ comme en 2019 ' rajoute le bureau d'analyse.



Oddo a relevé son objectif de cours de 19.0 CHF à 20.0 CHF mais confirme son opinion alléger.



