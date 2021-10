ABB : Oddo confirme sa note de 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' sous-performance ' sur le titre ABB, avec un objectif de cours inchangé de 24 CHF.



L'analyste pointe un 3e trimestre ' un peu léger et en ralentissement ', plusieurs divisions accusant le coup des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.



Le chiffre d'affaires trimestriel est ainsi ressorti à 7 Mds$ quand le consensus tablait sur 7.3 Mds$. Le bénéfice net (652 M$) s'est aussi établi 2% sous les attentes.



Ainsi, le groupe révise à la baisse sa croissance annuelle, ciblant 6-8% contre 10% auparavant. 'Nous estimons que ce ralentissement risque de s'amplifier encore début 2022', prévient Oddo.



A ce stade, le consensus table sur une croissance de 9% en 2021 et de 6% en 2022.





