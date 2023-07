ABB : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note neutre sur le titre ABB, avec un objectif de cours inchangé de 32,6 CHF.



ABB a publié ce matin un chiffre d'affaires T2 de 8 163 M$, en hausse de 17% en comparable vs 16% attendus par le consensus, une marge ' operational EBITA ' de 17.5% (1 425 M$) vs 16.8% attendus (1 368 M$) et des prises de commandes de 8 667 M$, rapporte l'analyste.



Dans ce contexte, pour le seul T3 2023, le groupe prévoit une croissance organique du CA 'low double digit'.



'Il anticipe une marge d'EBITA opérationnelle en légère progression par rapport au T3 2022 (16.6%). Pour 2023, le groupe confirme viser une croissance de son CA supérieure à 10% et prévoit désormais une marge d'EBITA opérationnelle supérieure à 16%', indique Oddo BHF.



