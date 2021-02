ABB : Berenberg relève son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Berenberg a fait passer ce matin ABB de 'vendre' à 'conserver', affirmant que le rapport risque/rendement des actions est désormais équilibré tout en s'attendant à ce que le titre continue de sous-performer par rapport aux valeurs du secteur.



L'analyste a déclaré que les résultats du quatrième trimestre d'ABB étaient 'solides', ajoutant que ses perspectives pour 2021 sont 'excessivement prudentes'.



Berenberg a déclaré que les actions ont sous-performé ses pairs depuis août 2020, mais que sa recommandation de 'vendre' n'a pas 'fonctionné'.



L'analyste, qui a augmenté son prix cible de 20 francs suisses à 35 francs suisses, a indiqué que les actions devraient continuer à sous-performer par rapport à ses pairs, mais ne voit aucun catalyseur spécifique à la société pour faire baisser les actions à ce stade.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.